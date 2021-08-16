«Во всех регионах присутствия»: онлайн-сервис для самозанятых запустил ВТБ

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Банк ВТБ разработал и запустил удобный сервис для самозанятых. Теперь в приложении для бизнеса ВТБ Бизнес Lite и ВТБ Онлайн для физлиц можно открыть личный кабинет. Это дает ряд преимуществ для тех, кто занимается бизнесом, в том числе, и для граждан, являющихся самозанятыми. Так, с помощью сервиса индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Услуга предоставляется бесплатно во всех регионах присутствия банка.

С помощью сервиса пользователи могут не только дистанционно зарегистрироваться в ФНС по специальному налоговому режиму «Налог на профессиональный доход», но и в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их своим заказчикам и клиентам.

- Для нас стратегически важно обеспечивать современные и удобные сервисы для повседневных нужд предпринимателей. Мы продолжаем расширять функциональность мобильного банка ВТБ Бизнес Lite и внедрять в него новые инструменты. Преимущества специального налогового режима привлекают многих людей из разных сфер деятельности, эксперты рынка ожидают увидеть около 7,7 млн самозанятых к концу 2025 года. Мы разработали удобный сервис для желающих работать в этом статусе, который позволит им решать свои операционные задачи еще более выгодно и комфортно, − прокомментировал руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Спартак Солонин.

Отметим, также в личном кабинете можно формировать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.

- ВТБ стратегически нацелен на расширение числа клиентских сегментов, поэтому мы решили обеспечить дистанционное оформление постановки на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. Сегодня все больше россиян задумываются о том, чтобы получить статус самозанятого. С помощью онлайн-сервиса ВТБ они смогут пользоваться всеми преимуществами оформления этой формы налогообложения, - рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.