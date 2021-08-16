Преодолели экватор: в Ростовской области убрали около 50% овощей

Картофель уже собрали с территории более 3,2 тысячи га Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области аграрии преодолели экватор по сбору урожая овощей. Уже обработали около 50% засеянных территорий, сообщает сайт донского правительства. Ход работ прокомментировал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров.

- Донские аграрии, собрав самый большой в России урожай ранних зерновых, сегодня продолжают уборку овощей, картофеля, плодовых культур. Несмотря на капризы погоды, валовой сбор прогнозируем на уровне прошлого года. К этому моменту убрали 50% площадей под овощными культурами и более 52% посевов картофеля, - рассказал Виктор Гончаров.

Картофель пока собрали с территории более 3,2 тысячи га, всего же этой культурой было занято почти 6,1 тысячи га. Валовой сбор сейчас составляет около 88,7 тысячи тонн при урожайности в 280 центнеров с га. Что касается овощей, то уже обработали 3,1 тысячи га, изначально было 6,2 тысячи га. Валовой сбор - почти 80 тысяч тонн при урожайности 258,7 центнера с га.

В прошлом году фермеры собрали 181,6 тысячи тонн картофеля и 211 тысяч тонн овощей. Всего выращиванием капусты, свеклы, лука, томата и других культур в регионе занимаются 100 организаций в 12 муниципалитетах.

- Перспективы по овощеводству открытого грунта мы видим в расширении мелиорации. На это в 2021 году выделили свыше 380 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На Дону развивается и овощеводство закрытого грунта - функционируют шесть тепличных комплексов, которые производят ежегодно более 25,5 тысячи тонн овощей, - добавил Виктор Гончаров.

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