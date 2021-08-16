«Школа Кавказоведения» открывается на юге России

Образовательный проект «Школа Кавказоведения» стартует в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В школе будут готовить сообщества молодых аналитиков, специализирующихся на экспертизе процессов Кавказа. Идея реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Школа проходит в два этапа. Отборочный стартует 16 августа и представляет собой онлайн-тестирование, посвященное обычаям и традициям народов, проживающих на территории Кавказского региона. Молодые люди, показавшие лучший результат, получат возможность стать участниками очного этапа Школы Кавказоведения, которая состоится осенью этого года в Пятигорске.

К участию в проекте приглашаются студенты всех форм и направлений обучения вузов ЮФО и СКФО. Единственное условие – желание и готовность продемонстрировать свои знания в области истории и современных процессов, происходящих на Кавказе.

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