Горячую линию по качеству школьных товаров открыли в Ростове

Жители Ростовской области смогут проконсультироваться по телефону, чтобы правильно подготовиться к 1 сентября.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Жители Ростовской области смогут проконсультироваться по телефону, чтобы правильно подготовиться к 1 сентября
Тематическое консультирование для жителей Ростова и области будет открыто в преддверие нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По телефонам горячей линии дончане смогут задать вопросы и качестве и безопасности школьных принадлежностей, а также детских товаров.
Горячая линия будет открыта с 16 по 27 августа. Звонить можно по телефонам, указанным на сайте Роспотребнадзора.
АЛЛО!
Телефоны "горячей линии"
Звоните по номерам: 223-73-98, 223-74-01, 223-73-84, 282-82-63, 282-82-64