Горячую линию по качеству школьных товаров открыли в Ростове

Жители Ростовской области смогут проконсультироваться по телефону, чтобы правильно подготовиться к 1 сентября. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жители Ростовской области смогут проконсультироваться по телефону, чтобы правильно подготовиться к 1 сентября

Тематическое консультирование для жителей Ростова и области будет открыто в преддверие нового учебного года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

По телефонам горячей линии дончане смогут задать вопросы и качестве и безопасности школьных принадлежностей, а также детских товаров.

Горячая линия будет открыта с 16 по 27 августа. Звонить можно по телефонам, указанным на сайте Роспотребнадзора.

АЛЛО!

Телефоны "горячей линии"

Звоните по номерам: 223-73-98, 223-74-01, 223-73-84, 282-82-63, 282-82-64