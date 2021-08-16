Василий Голубев пригрозил кадровыми перестановками из-за пробок на М-4 «Дон»

Глава региона потребовал как можно скорее разобраться с этой ситуацией. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области Василий Голубев пообещал провести кадровые перестановки, если не решится проблема с пробками на М-4 «Дон». Такое заявление глава региона сделал на совещании по безопасности дорожного движения, сообщает портал 1rnd.ru.

По словам губернатора, причины крупных заторов на трассе - дорожные работы. На них с начала года властям поступило уже более 200 жалоб. При этом качество покрытия, несмотря на постоянный ремонт, оставляет желать лучшего.

- Ремонт, к сожалению, не приносит необходимого результата. Это видно по тому, что на обновленных участках быстро начинают появляться дефекты. Значит, работы выполняются некачественно, - подчеркнул Василий Голубев.

Глава региона потребовал как можно скорее разобраться с этой ситуацией. В частности это обращение относилось к заместителю губернатора Виктору Вовку и компании «Автодор»

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