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Общество16 августа 2021 15:12

Жителя Таганрога оштрафовали на 20 тысяч рублей за колбасу без маркировки

14 килограммов вареной колбасы хранили, чтобы продать
ЖИРНЯКОВА Анастасия
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14 килограммов продукции не имели информации об изготовителе.

14 килограммов продукции не имели информации об изготовителе.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вареная колбаса без маркировки была обнаружена у одного из индивидуальных предпринимателей в городе Таганроге. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

- 14 килограммов продукции не имели информации об изготовителе, дате изготовления и сроках годности, - рассказали в ведомстве. - Это является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

Предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение и оштрафован на 20 тысяч рублей. Проблемная колбаса была изъята из оборота и уничтожена.