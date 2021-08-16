Жителя Таганрога оштрафовали на 20 тысяч рублей за колбасу без маркировки

14 килограммов продукции не имели информации об изготовителе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вареная колбаса без маркировки была обнаружена у одного из индивидуальных предпринимателей в городе Таганроге. Об этом сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора.

- 14 килограммов продукции не имели информации об изготовителе, дате изготовления и сроках годности, - рассказали в ведомстве. - Это является грубым нарушением ветеринарного законодательства.

Предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение и оштрафован на 20 тысяч рублей. Проблемная колбаса была изъята из оборота и уничтожена.