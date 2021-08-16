Компания «Победа» не планирует возобновлять сотрудничество с аэропортом Платов

«Победа» перестала сотрудничать с Платовым из-за «высоких тарифов на обслуживание» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Компания «Победа» не планирует в ближайшее время возобновлять сотрудничество с аэропортом Платов. В Ростовскую область перевозчик перестал летать еще весной 2020 года. Об этом сегодня, 16 августа, рассказали в пресс-службе донской авиагавани.

Известно, что «Победа» перестала сотрудничать с Платовым из-за «высоких тарифов на обслуживание, которые делали полеты нерентабельными». В компании уверены, что повышением цен региональный аэропорт пытается вернуть деньги, которые инвестировали в его развитие. Соответственно, из-за этого повышаются цены на рейсы.

Так и не договорившись авиакомпания нацелилась на другие направления, в том числе - на Краснодарский край. К слову, в кубанском аэропорту пассажиропоток сейчас примерно на 3% меньше, чем в южном хабе. В Платове за полгода этот показетль нарастили до 72,4%, в аэропорту Кубани - только на 69,5%.

Уход «Победы» из Ростовской области не повлиял на частоту полетов и количество рейсов. Это еще в прошлом году подтвердил министр транспорта региона Андрей Иванов. Он пояснил, что освободившийся график просто заняли другие перевозчики.

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