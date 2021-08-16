Не пришли вовремя: жители Новочеркасска не смогли сделать вторую прививку от COVID-19

В пунктах вакцинации имеют право не ставить второй компонент вакцины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новочеркасске некоторых местных жителей из пунктов вакцинации за вторым компонентом отправили в больницы, которые находятся в другой части города. Это могли сделать из-за того, что посетители пришли раньше или позже назначенного срока, пояснили в региональном пресс-центре по борьбе с COVID-19.

- Вакцинацию в мобильных пунктах города сейчас проводят и 1, и 2 компонентом. Однако, если граждане приходят не в назначенный срок, им могут отказать в проведении второго этапа вакцинации (в случае, если обратились рано или слишком поздно), - прокомментировали власти.

Ранее в шести медучреждениях Новочеркасска изменили графики приема на вакцинацию. Теперь туда можно прийти и на выходных. Кроме того, субботам работают мобильные пункты в Александровском саду и в гипермаркете на Гагарина. А с 15 до 19 часов прививают в парке Октябрьского микрорайона на улице Мацоты. При себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новочеркасске на Дворцовой закрыли пункт вакцинации от COVID-19

Это сделали после ужесточения санитарных мер (подробности)