В Ростове за отсутствие детсадов и поликлиники застройщика наказали на 165 млн рублей

После решения Арбитражного суда собираются подавать апелляцию Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове за отсутствие школы, трех детсадов и поликлиники наказали компанию, которая застраивает Левенцовку. Теперь в казну города должны перечислить 165 млн рублей так называемого «неосновательного обеспечения». Вердикт вынесли в Арбитражном суде. Информация об этом уже появилась в электронной картотеке инстанции.

- Взыскать с ООО «Специализированный застройщик ККПД-Инвест» задолженность в размере 146 896 126 рублей 82 копеек, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 18 369 763 рублей 26 копеек, - говорится в документации.

С застройщиком судился городской департамент имущественно-земельных отношений. Тяжбы начали из-за того, что застройщик не возвел несколько соцобъектов, которые планировались изначально. В администрации считают, что при составлении договора аренды в 2012 году условия четко проговаривались, и на площади в 370 тысяч кв. метров должны были возвести не только жилые здания, но и школу, несколько детсадов, детскую поликлинику.

Так как компания этого не сделала, ее обвинили в неосновательном обеспечении и затребовали назад 710 млн рублей. Ответчик же не согласился с этим, пояснив, что по договору дополнительное строительство не предполагалось - обговаривалось только, что нельзя возводить никакие иные сооружения, кроме жилого фонда и социальных объектов. Теперь после решения Арбитражного суда собираются подавать апелляцию.

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Об этом сообщили в администрации города (подробности)