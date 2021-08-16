Главу сельского поселения Азовского района заподозрили в превышении должностных полномочий

В Ростовской области бывшего чиновника осудят за превышение полномочий Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области местную чиновницу заподозрили в превышении должностных полномочий. В Азове в отношении нее было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Следователи выяснили, что бывший глава Обильненского сельского поселения Азовского района нарушил нормы земельного законодательства, незаконно передала в собственность местным жителям три земельных участка. Но делать это было категорически запрещено из-за нахождения во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

- В настоящее время по уголовному делу проводится следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Ростовской области.

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