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Общество16 августа 2021 19:30

Универсальный перегрузочный комплекс для зерновых появится в Таганроге

Проект уже был одобрен
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростовской области госэкспертиза одобрила проект универсального перегрузочного комплекса для зерновых

В Ростовской области госэкспертиза одобрила проект универсального перегрузочного комплекса для зерновых

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области приняли решение построить универсальный перегрузочный комплекс для зерновых грузов. Он появится в морском порту города Таганрога. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

Терминал будет построен в районе Северного мола порта. Его будут использовать для перегрузки зерновых грузов по схеме прямой перевалки. Проект будущего объекта уже одобрен экспертами Главгосэкспертизы.

Стоит отметить, что при помощи перегрузочного комплекса в таганрогском порту можно будет значительно нарастить донской продовольственный экспорт. Грузооборот комплекса составит 270 тысяч тонн грузов в год.

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