Заговор при закупке дорожных камер выявили в Ростове

В Ростове вскрылся сговор при закупке дорожных камер Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В донской столице вскрылся картельный сговор при покупке дорожных камер. В отношении заговорщиков было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, что видеокамеры были закуплены и установлены к чемпионату мира по футболу, прошедшем в донской столице в 2018 году. Антимонопольщики обнаружили факт сговора во время проведения закупок.

Как стало известно в ходе следствия, дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры заключила антиконкурентное соглашение с одной из компаний-участниц тендера. По итогу именно эта фирма и стала победителем.

Стоимость контракта составляла 549 миллионов рублей, с субподрядчиками были заключены контракты на 330 миллионов рублей. При этом до них дошло на 121 миллион меньше оговоренной суммы.

- В настоящее время по факту сговора и завышения стоимости на 300 миллионов рублей заведено уголовное дело, - отметил источник издания.

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