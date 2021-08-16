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Общество16 августа 2021 20:30

В Таганроге отреставрируют гостиный двор

На проведение работ было выделено 2,5 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Таганроге отреставрируют гостиный двор

В Таганроге отреставрируют гостиный двор

Фото: Правительство РО

В Ростовской области приняли решение отреставрировать историческое здание гостиного двора, который находится в городе Таганроге. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев распорядился выделить на проведение работ из областного бюджета 2,5 миллиона рублей. Глава региона поддержал идею о реставрации объекта культурного наследия регионального значения. Вопрос поднимался на заседании совета по культуре и искусству при губернаторе еще 17 июня. Стоит отметить, что в данный момент в этом здании находится общежитие музыкального колледжа.

- После разработки необходимых документов будет определена стоимость реставрационных работ, - говорится в тексте сообщения.

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Проект уже был одобрен.