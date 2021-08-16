Центр детской стоматологии под наркозом снова заработал в Ростове

В Ростове снова заработал Центр детской стоматологии под наркозом. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В донской столице вновь открылся Центр детской стоматологии под наркозом. Теперь он базируется в Детской городской больнице №1. Об этом сообщил сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Раньше такая услуга оказывалась на базе горбольницы №20. Потом она была перепрофилировали в ковидный госпиталь и лечение для ребятишек организовали на базе Детской городской больницы Таганрога. Но многим родителям было проблемно возить детей в другой город

- Мы возобновили плановую стоматологическую помощь с применением анестезиологии для детей в нашем городе. Сейчас в Центре уже завершили ремонт помещения. Установили стоматологическое и реанимационное оборудование, - написал Логвиненко.

А также в скором времени штат Центра будет расширен. И мы пошли навстречу. Закупят и дополнительное оборудование, чтобы обеспечить еще по два рабочих места врачам анестезиологам-реаниматологам и врачам стоматологам.

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На проведение работ было выделено 2,5 миллиона рублей.