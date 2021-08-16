Двое игроков ФК "Ростов" получили вызов в сборную России от Валерия Карпина

Двое игроков ФК "Ростов" отправятся на тренировку со сборной России. Фото: ФК "Ростов"

Двое игроков донского футбольного клуба получили вызовы в сборную России от любимого тренера. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Ростов".

На тренировки с национальной сборной отправятся вратарь Сергей Песьяков и центральный защитник Максим Осипенко. Игроки будут готовиться к матчам отбора на ЧМ-2022.

- Песьяков ранее получал приглашение в национальную команду, для Осипенко это первый вызов, - говорится в тексте сообщения.

Болельщики согласились с таким выбором Валерия Карпина и заверили, что ростовские футболисты не поведут своего любимого тренера.

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