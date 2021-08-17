Температура может достигать +32 - 33 градусов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сильная жара в Ростове-на-Дону в августе 2021 вернется после затяжных дождей. На этот раз высокие температуры продержатся недолго. Рассказываем, какие дни окажутся самыми теплыми и когда спадет жара.

Ощутимо потеплеет во вторник, 17 августа. В полдень столбик термометра покажет плюс 30 градусов, а уже после обеда достигнет плюс 32. Осадков не ожидается, максимальная скорость ветра — 8 — 9 метров в секунду.

Самым жарким днем недели станет среда. 18 августа в донской столице потеплеет до плюс 33 градусов. К вечеру температура снизится до плюс 28 — 30 градусов. Дожди в этот день не порадуют.

Однако уже 19 августа начнется похолодание. Термометр покажет плюс 28 — 30 градусов. В течение дня ожидаются небольшие осадки. Похожая погода ожидается и в пятницу, 20 августа.

В субботу и воскресенье жара до плюс 31 — 32 градусов снова вернется в город. Серьезных осадков не предвидится. Но вечером может пойти слабый дождь.

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