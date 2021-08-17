484 новых случая COVID-19 выявили в Ростовской области к утру 17 августа

Лечение в стационарах получает 4171 пациент Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки подтвердили 484 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2800. Об этом сегодня, 17 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 202. На втором месте находятся Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Аксайский и Сальский районы, там по 9 заболевших, в Таганроге, Азовском и Неклиновском районах - по 8.

По 7 случаев - в городах Гуково, Зверево, Донецке, Новочеркасске, Багаевском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Цимлянском районах. По 3 положительных теста подтвердили в Азове, Белокалитвинском, Веселовском, Заветинском, Милютинском, Октябрьском, Ремонтненском, Семикаракорском и Советском районах, по 2 - в Дубовском, Куйбышевском, Обливском, Родионово-Несветайском и Усть-Донецком районах.

Среди новых заболевших 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30% - от 46 до 65 лет, 11,2% - от 66 до 79 лет, 2,7% - старше 80 лет, 14,9% - дети.

Лечение в стационарах получает 4171 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 357.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 22 женщины 54, 60, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85 лет, а также 6 мужчин 61, 67, 75, 78, 82, 86 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5606 человек.

Ранее в регионе был побит рекорд по приросту зараженных коронавирусом. Из-за этого ввели санитарные ограничения.

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