Еще 28 человек умерли от COVID-19 в Ростовской области

В больницах сейчас наблюдают за 4171 пациентом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 17 августа стало известно еще о 28 умерших от COVID-19. Информацию обнародовали власти.

Так, среди умерших пациентов были 22 женщины от 54 до 85 лет и 6 мужчин от 61 года до 86 лет. У всех были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции в регионе теперь стали 5606 человек.

В больницах сейчас наблюдают за 4171 пациентом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 357. За прошедшие сутки заболели еще 484 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За здравоохранением в Ростове будет следить врач Мясников

Его кандидатуру утвердили на заседании в гордуме (подробности)