Еще 28 человек умерли от COVID-19 в Ростовской области

В больницах сейчас наблюдают за 4171 пациентом
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области к утру 17 августа стало известно еще о 28 умерших от COVID-19. Информацию обнародовали власти.
Так, среди умерших пациентов были 22 женщины от 54 до 85 лет и 6 мужчин от 61 года до 86 лет. У всех были хронические заболевания. Всего жертвами инфекции в регионе теперь стали 5606 человек.
В больницах сейчас наблюдают за 4171 пациентом. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 357. За прошедшие сутки заболели еще 484 человека.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За здравоохранением в Ростове будет следить врач Мясников
Его кандидатуру утвердили на заседании в гордуме (подробности)