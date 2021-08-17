Малыши и дети до 6 лет стали чаще болеть коронавирусом в Ростовской области

Заболеваемость возросла за неделю Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Ростовской области годовалые малыши и дети до 6 лет стали чаще болеть коронавирусом. Об этом сегодня, 17 августа, на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- На 32 неделе по сравнению с 31 отмечен рост заболеваемости среди детей до 1 года, среди детей от 1 до 6 лет, а также среди лиц от 18 до 29 лет. Движущей силой по распространению инфекции остаются люди от 30 до 49 лет, в этой категории более трети новых заболевших, - рассказал Евгений Ковалев.

При этом в школах, по словам специалиста, заболеваемость напротив продолжается снижаться. Это произошло после вакцинации сотрудников образовательных учреждений, сформировался коллективный иммунитет.

- У школьников заболеваемость остановилась на уровне, но остается минимальной среди всех возрастных групп. Среди персонала количество случаев COVID-19 продолжает снижаться. На прошлой неделе она почти в три раза снизилась по сравнению с предыдущим периодом, - прокомментировал Евгений Ковалев.

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