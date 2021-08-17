Депутаты "Единой России" задекларировали свои доходы перед выборами

Депутаты "Единой России" отчитались о своих доходах и имуществе перед выборами Фото: Правительство РО

В Ростовской области перед выборами депутаты отчитались о своих доходах и имуществе. Данные опубликованы на сайте Центрального избирательного комитета.

Во главе федерального списка от Ростовской области нынешний губернатор Василий Голубев. В настоящее время на его банковских счетах числится 57,4 миллиона рублей. Глава региона получает зарплату, пенсию и и меет стабильный доход от банковских вкладах, открытых в различных банках. В Ростове У губернатора есть небольшая квартира, кроме того, у него есть участок и два дома общей площадью около 500 квадратных метров в Московской области.

На втором месте в списке главврач Ростовской областной детской клинической больницы Светлана Пискунова. Ее доход составляет 2,7 миллиона рублей. Источниками его женщина указала зарплату и средства от ООО «Майлан Фарма», это предприятие занимающееся оптовыми продажами фармацевтических товаров.

В тройке лидеров оказался и обладатель титула «Учитель года» Михаил Гуров. Его нынешний доход достигает 7,1 миллиона рублей, еще чуть больше миллиона он хранит на счетах в банках. Доход он получает сразу из 14 источников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доход семьи губернатора Ростовской области Василия Голубева за год вырос на 34 млн рублей.

Солидная «прибавка» получилась в том числе за счет продажи квартиры и одного из земельных участков супруги главы региона.