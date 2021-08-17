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Общество17 августа 2021 21:28

Василий Голубев остался недоволен работой мониторинговых групп в транспорте

В транспорте и на вокзалах по-прежнему многие не надевают маски
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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Голубев остался недоволен работой мониторинговых групп

Голубев остался недоволен работой мониторинговых групп

Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев на заседании оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией высказал свое недовольство по поводу работы мониторинговых групп, которые проводят проверки соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в общественном транспорте.

Глава региона заявил, что в этом вопросе его интересует только результат. Он также добавил, что на вокзалах и в транспорте множество людей по-прежнему не надевают маски.

- Если отсутствует результат, то работа ведется недостаточно. Вы прекращайте бесконечные доклады о совещаниях и бумагах, а ищите решения, - высказался губернатор.

Его очень заинтересовал вопрос о том, почему эту работу не проводят руководители автовокзалов и транспортных компаний.

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