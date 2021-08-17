В Ростовской области план по вакцинации планируют увеличить до 80%

Глава региона пообещал смягчить санитарные ограничения в случае улучшения эпидситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области уровень вакцинации населения могут увеличить с 60 до 80%. Такие меры необходимы из-за роста заболеваемости и смертности от коронавируса. Об этом губернатор Василий Голубев заявил сегодня, 17 августа, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19.

- Вакцинация идет хорошими темпами. Сейчас мы говорим о необходимости привить 60% взрослого населения. Однако не исключено, что план вакцинации может быть увеличен до 80%. Это нужно для создания коллективного иммунитета, - сказал Василий Голубев.

Глава региона пообещал смягчить санитарные ограничения в случае улучшения эпидситуации. Также сейчас власти обсуждают меры по поддержке бизнеса, в том числе рестораторов и отельеров, у которых снизилась выручка.

За сутки в Ростовской области заболели 484 человека, еще 28 умерли. В стационарах сейчас находятся больше 4 тысяч пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии 43 человека, на неинвазивной ИВЛ - 357. Коечный фонд заполнен на 92,9%.

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Однако уровень заболеваемости все равно остается достаточно высоким (подробности)