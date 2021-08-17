Более 13 тысяч новых семей зарегистрировали ЗАГСы Ростовской области

Только в прошлую субботу свои отношения узаконили 373 молодые пары Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области за семь месяцев 2021 года зарегистрировали уже свыше 13 тысяч новых семей. Это на 40% больше, чем с января по июль 2020, сообщает сайт донского правительства. Свадебный бум уже прокомментировал заместитель губернатора Сергей Бондарев.

- Донской край всегда отличался прочностью семейных отношений, выдерживающих испытание временем. Любовь и уважение делают крепкой семью, это в свою очередь определяет стабильность и устойчивость всех социальных процессов в регионе, - сказал Сергей Бондарев.

Также в ЗАГСе Ростовской области отметили, что сейчас на Дону - в августе-сентябре - пик подобных торжеств. Только в прошлую субботу, на Медовый Спас, свои отношения узаконили 373 молодые пары.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О семьях, любви и верности на Дону рассказали аналитики Ростовстата

В ведомстве выяснили, в каком возрасте предпочитают выходить замуж и жениться на Дону (подробности)