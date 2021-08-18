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Общество18 августа 2021 11:45

В Ростовской области из Платова возобновят рейсы на курорты Египта

Два новых направления будет обслуживать московский перевозчик
Ангелина СКИБА
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Ранее из донского региона можно было улететь только Каир

Ранее из донского региона можно было улететь только Каир

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области из аэропорта Платов снова откроют рейсы на курорты Египта - в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Информация об этом появилась в расписании полетов донской аэрогавани.

Так, первый рейс в Хургаду должен состояться уже 2 сентября в 13 часов. Прибытие в Египет планируют на 15 часов. На следующий день после этого - 3 сентября в 12 часов - пассажиры смогут отправиться в Шарм-эль-Шейх. На аэродроме иностранного государства борт приземлится в 14 часов.

Известно, что эти направления на Airbus будет обслуживать московский перевозчик. Ранее из донского региона можно было улететь только Каир.

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