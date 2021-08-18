Количество случаев коронавируса возросло до 118 105 в Ростовской области

Лечение в стационарах получают 4173 пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области за сутки выявили 485 новых заболевших COVID-19. Это значит, что с начала пандемии количество случаев инфекции достигло 118105. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2811. Об этом сегодня, 18 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 198. На втором месте находятся город Гуково, Азовский, Аксайский, Каменский и Сальский районы, там по 9 заболевших, в Неклиновском и Цимлянском районах - по 8.

По 7 случаев - в Новочеркасске, Новошахтинске, Багаевском, Целинском и Чертковском районах, по 6 - в Донецке, городе Зверево, в Шахтах, Верхнедонском, Зерноградском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Песчанокопском, Пролетарском и Шолоховском районах.

По 5 положительных тестов подтвердили в Батайске, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Таганроге, Боковском, Волгодонском, Зимовниковском, Кагальницком, Мартыновском, Морозовском, Мясниковском, Советском и Тацинском районах. Один случай выявили в Куйбышевском районе.

Среди новых заболевших 41,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,1% - от 46 до 65 лет, 13,8% - от 66 до 79 лет, 4,5% - старше 80 лет, 15,7% - дети.

Лечение в стационарах получают 4173 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 38 человек, на неинвазивной ИВЛ - 379.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 27 умерших от COVID-19. Это 23 женщины 49, 50, 51, 56, 57, 62, 63, 66, 68, 71, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 86, 92 лет, а также 4 мужчин 59, 82, 83 лет. У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5633 человека.

Ранее стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом линейки 1 сентября проведут только для первоклассников. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

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