В Ростовской области к утру 18 августа умерли еще 27 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах сейчас получают 4173 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки зарегистрировали еще 27 умерших от COVID-19. Не смогли спасли 23 женщины и 4 мужчин. Информация об этом уже появилась на сайте донского правительства.

- У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 5633 человека, - говорится в сообщении.

Среди женщин были пациентки от 49 до 92 лет, мужчинам было от 59 до 83 лет. Лечение в стационарах сейчас получают 4173 пациента. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 38 человек, на неинвазивной ИВЛ - 379. Кроме того, за сутки заболели еще 485 жителей Дона.

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