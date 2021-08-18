В Ростовской области с дороги слетела Lada Priora, водитель погиб на месте

Авария произошла рано утром. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 18 августа, в ДТП на трассе Семикаракорск - Красноармейский погиб 38-летний водитель автомобиля Lada Priora. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Рано утром, около 6.05, легковушка неслась по дороге в сторону Семикаракорска и на 26 километре слетела с асфальта, опрокинулась, а потом врезалась в дерево. Мужчина, который был за рулем, умер на месте. Медики, приехавшие к месту происшествия, ничем помочь не смогли.

По предварительным данным ГИБДД, трагедия произошла из-за того, что водитель не придерживался безопасной скорости. Сейчас еще идет проверка. В ближайшее время правоохранители должны установить причины и обстоятельства ЧП.

Ранее в Змиевской балке Ростова произошла авария с 7 автомобилями. Одна из машин - бетономешалка - улетела в овраг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области в ДТП с грузовиком погиб 19-летний юноша, есть пострадавший

Предварительно, водитель «ГАЗа» не справился с управлением (подробности)