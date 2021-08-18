Инстасамка захотела поддержать избитую в Красном Сулине школьницу

Избитую дончанку-подростка поддержала блогерша Инстасамка. Фото: аккаунт Дарьи Зотеевой в Инстаграм Фото: Соцсети

Популярная блогерша Дарья Зотеева с ником "Инстасамка" решила поддержать 17-летнюю девочку, которая подверглась избиению и издевательствам 15-летней школьницы. Об этом известная рэп-исполнительница сообщила в своем аккаунте в соцсети Инстаграм во вторник, 17 августа.

Дарья случайно наткнулась на это видео в интернете. На кадрах, как мы уже знаем, 15-летняя девочка жестоко избивает 17-летнюю девушку, которая имеет проблемы со здоровьем. Действие на видеозаписи происходило как раз-таки под одну из песен Инстасамки. Ее треки в нынешнее время имеет большую популярность в рядах подростков.

- Я против насилия и против всего, что сопутствует насилию. Пожалуйста, кто знает, где живет пострадавшая девочка, я очень хочу найти и оплатить ей психологическую помощь, - написала в сторис на своей страничке блогерша.

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