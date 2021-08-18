Меньше штрафов: В Ростове продолжается мониторинг кафе и ресторанов

Проверяющие отметили значительное сокращение количества нарушений Фото: Андрей АБРАМОВ

О работе мониторинговых групп в заведениях общепита в студии радио «КП - Ростов-на-Дону» (89,8 FM) рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания города Константин Тихонов.

- Мониторинговые группы работают ежедневно. Более того, есть группы, которые в выходные работают по ночам. Они следят за ситуацией по соблюдению ограничений временного режима, так как некоторые заведения до момента введения ограничений работали после полуночи, - рассказывает Константин Тихонов. - Проверяем и соблюдение масочного режима, санитарное состояние.

По словам начальника управления торговли и бытового обслуживания Ростова-на-Дону, за последнее время количество вопиющих нарушений среди предприятий общепита снизилось в разы. Когда начинались рейды, таких нарушений было несколько десятков, а сейчас их стало всего 3-4.

Также власти решили пойти на уступки бизнесу: меньше штрафов - больше разъяснительных бесед. Однако, там, где есть вопиющие нарушения, мониторинговым группам приходится обращаться в Роспотребнадзор с просьбой о закрытии предприятия.

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