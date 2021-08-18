В Новочеркасске вакцинацию прошли всего 8% работников торговли

В Новочеркасске привились всего 8% работников сферы торговли Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе прививки против новой коронавирусной инфекции меньше всего делают работники сфер торговли, общественного питания, ЖКХ и транспорта. Об этом во вторник, 17 августа, рассказал глава донского управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

В число городов, которые, по его словам, портят статистику по вакцинации вошёл и Новочеркасск. В настоящее время этот город находится на втором месте, здесь привились всего 8% работников сферы торговли. Меньшие показатели только в Донецке (4%).

В сфере общественного питания в Новочеркасске привились только 10% сотрудников, а в сфере транспорта - 13%.

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С такой проблемой сталкиваются множество прошедших вакцинацию жителей Дона.