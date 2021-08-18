Банда сутенеров предстанет перед судом в Ростовской области

В Ростовской области поймали банду сутенеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области была задержана банда из десяти сутенеров. В отношении них были возбуждены уголовные дела сразу по четырем статьям "Вовлечение в занятие проституцией", "Руководство деяниями, направленными на вовлечение в занятие проституцией", "Организация занятия проституцией", "Организация и руководство деяниями, направленными на организацию занятия проституцией другими лицами".

Следователи выяснили, что с 2009 по 2011 год участники банды вовлекали девушек в занятие проституцией. Женщины оказывали различного рода интимные услуги. Злоумышленники организовывали занятия проституцией в Волгодонске и занимались этим довольно длительное время. Пока в регионе действовала эта банда, девушками легкого поведения стали 17 женщин.

Шесть членов преступной группировки уже получили свои обвинительные приговоры. Все они были задержаны в нынешнем году. Стоит отметить, что свою вину злоумышленники признали полностью.

- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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