Гендиректор и учредитель донского предприятия отправятся под суд в Ростове-на-Дону

Два донских бизнесмена пойдут под суд за мошенничество Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут учредитель одной из донских фирм и ее генеральный директор.В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Учредителя юридического лица также обвиняют в легализации денег.

Следователи выяснили, что руководители юридического лица похитили деньги одного из банков. Злоумышленники взяли кредит, а затем учредитель перевел их на счет другой фирмы, а в баанк ни один из необходимых ежемесячных платежей так и не поступил.

- Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

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