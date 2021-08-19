В Ростове одобрили благоустройство территории восточнее стадиона «Ростов Арена»

Пешеходную зону озеленят и украсят архитектурными элементами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове городская дума несмотря на протест прокуратуры одобрила благоустройство территории, которая находится восточнее стадиона «Ростов Арена». Решение приняли после голосования депутатов.

Предполагается, что на участке создадут прогулочную зону для жителей и гостей донской столицы. Ее озеленят и украсят архитектурными формами. Также планируют открыть точки общепита и другие места отдыха, где люди смогут заниматься спортом и развлекаться. Эту территорию протянут до парка «Левобережного».

- Разрешение на планировку восточной территории стадиона «Ростов Арена» уже выдали ранее. В требованиях указано создание непрерывного пешеходного пространства, которое соединит новый жилой микрорайон со стадионом и парком «Левобережным». Сегодня этот участок не задействовали для отдыха и туризма, считаем, что использование территории будет эффективным. Просим утвердить это решение, - обратился к участникам заседания замглавы администрации Ростова по строительству Андрей Дикун.

Однако депутаты решили перед голосованием снова выслушать возражение прокурора города Олега Фрикеля.

- Позицию свою я изложил в протесте. По итогам доклада я ее не изменил. Нарушения, которые мы указали, заслуживают более внимательного отношения. Размещение в этой зоне таких объектов общепита или аквапарка, на мой взгляд, невозможны, - подчеркнул Олег Фрикель.

В итоге после этого заявления депутаты все же решили утвердить благоустройство территории около «Ростов Арены».

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