В Ростовской области стартует марафон экологических инициатив «Дни зеленых действий»

В июле в стране стартовал «Марафон зеленых действий». На протяжении почти двух месяцев во всех регионах проходят мероприятия, направленные на консолидацию усилий широкой общественности вокруг темы экологии. Ростовская область присоединяется к марафону акцией по сбору вторсырья.

- Участники мероприятия смогут не только избавиться от ненужной макулатуры и пластика, но и внести свой вклад в сохранение экологии родного края», - прокомментировал координатор партийного проекта «Чистая Страна», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Михаил Сапрыкин.

Участником акции может стать любой житель региона, который принесет на место сбора макулатуру и вторсырье (батарейки, крышки, пластик) для переработки.

Экологический марафон «Дни зеленых действий» в городе Ростове-на-Дону пройдет 25 августа 2021 с 14:00 до 18:00 по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Пушкинская, дом 175А, площадь около Донской государственной публичной библиотеки.

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