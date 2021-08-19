В Ростовской области подтвердили 488 новых случаев COVID-19

В лабораториях за сутки провели 15987 тестов Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 488 новых случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2824. Об этом сегодня, 19 августа, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 53 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 202. На втором месте находится Аксайский район, там 10 заболевших, в Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Азовском и Неклиновском районах - по 9, в городе Гуково, в Багаевском, Константиновском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском и Мясниковском - по 8. Меньше всего положительных тестов - по 1 - подтвердили в Милютинском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском и Сальском районах.

Среди новых заболевших 36,9% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,4% - от 46 до 65 лет, 10% - от 66 до 79 лет, 4,3% - старше 80 лет, 17,4% - дети.

Лечение в стационарах получают 4135 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 390.

Кроме того, за сутки зарегистрировали еще 28 умерших с COVID-19. Это 19 женщин 43, 47, 52, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 79, 82, 83, 84, 85, 87 лет, а также 9 мужчин 58, 59, 64, 70, 71, 73, 79, 80 лет. У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стал 5661 человек.

Также ранее стало известно, что в регионе малыши до года и дети до 6 лет начали чаще болеть COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Дона Евгений Коввлев.

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