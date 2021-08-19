Еще 28 жителей Ростовской области умерли от COVID-19

Лечение в стационарах сейчас получают 4135 жителей Дона Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области к утру 19 августа от коронавируса умерли еще 28 человек. Об этом сообщают власти.

Известно, что скончались 19 женщин 43, 47, 52, 60, 62, 63, 71, 73, 74, 79, 82, 83, 84, 85, 87 лет, а также 9 мужчин 58, 59, 64, 70, 71, 73, 79, 80 лет.

У всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в области стал 5661 человек.

Лечение в стационарах сейчас получают 4135 жителей Дона. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 390. Кроме того, за сутки подтвердили еще 488 новых случаев заболевания коронавирусом.

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