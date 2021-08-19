В Ростовской области объем кредитования населения на 40% нарастил ВТБ

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На Дону более 20,8 тысячи займов на 19,5 млрд рублей за первое полугодие текущего года в ВТБ оформили жители региона. Объем выдач по сравнению с прошлым годом увеличился на 40%. Таким образом, кредитный портфель регионального офиса банка с января по июнь вырос на 11 %, до 79 млрд рублей

Так, драйвером роста стали кредиты наличными. За первое полугодие банк выдал населению области 15,7 тысяч займов на 9,5 млрд руб. Следующим по популярности продуктом стала ипотека, на нее приходится чуть менее половины от общей суммы выданных кредитов. С января по июнь 2021 года включительно ВТБ в Ростовской области выдал 15,7 тыс. жилищных займов на 9,1 млрд рублей. При этом почти каждая вторая сделка была реализована по программе «Ипотека с господдержкой 2020». Всего клиентам по льготной ставке было предоставлено свыше 1,8 тыс. кредитов на сумму 4 млрд рублей. В итоге, ипотечный портфель в данном сегменте достиг 10,2 млрд рублей (рост +12 %).

С начала года портфель привлеченных средств, включая инвестпродукты, увеличился до 150,2 млрд рублей. Более 65% сбережений вкладчики держат на депозитах и накопительных счетах. Вместе с тем в регионе продолжает расти популярность инвестиционных продуктов - объем средств достиг 58 млрд (+17,5% с начала года).

- По итогам первого полугодия мы видим активный спрос населения на кредитные, инвестиционные и сберегательные продукты, - рассказал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев. - Нам удалось достичь высоких результатов, благодаря государственным механизмам поддержки граждан и взвешенной кредитной политике банка. Виден рост интереса к рефинансированию кредитов сторонних финансовых организаций. В целом, стратегические шаги банка по цифровизации большинства сервисов для розничных клиентов и внедрению безбумажного документооборота позволили нам увеличить объем выдач кредитов наличными на 40%.