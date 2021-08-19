Семьям, чьи родные погибли из-за пожара на химкомбинате в Каменск-Шахтинске, начали выплачивать страховые пособия

Авария на предприятии произошла 29 июля в закрытом цехе. Фото: официальный сайт предприятия.

В Каменске-Шахтинском Ростовской области начали выплачивать страховые от предприятия семьям, чьи близкие умерли после того, как в цехе химкомбината произошел пожар.

По словам источника издания, материальную помощь оказывает предприятие.

- Начали осуществляться страховые выплаты. Каждая семья получит больше миллиона рублей, - сказал собеседник издания.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что и из областного бюджета выделят средства на оказание помощи - по 1 млн рублей на каждого умершего.

ЧП на химическом предприятии в Каменске-Шахтинском произошло 29 июля. Тогда серьезные ожоги получили сразу 7 работников. Они один за другим скончались в больнице. Медики сделали все возможное, но у пострадавших шансов выжить было крайне мало.

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