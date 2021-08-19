Минирование в Ростове на Городовикова оказалось ложным

О заминировании сообщил неизвестный хулиган
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донской столице минирование на Городовикова, 26 оказалось ложным. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Звонок от неизвестного хулигана в полицию поступил сегодня, 19 августа, около 11 часов. После этого на место сразу же выехали правоохранители.
Специалисты оцепили здание и близлежащую территорию, вызвали медиков. Потом все внимательно осмотрели. Во время проверки никаких взрывоопасных предметов не нашли.
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