В Роспотребнадзоре рассказали, как проверяют школы к 1 сентября в Ростовской области

1 сентября – не за горами. Фото: Евгения ГУСЕВА

1 сентября – не за горами, а специалисты регионального Управления Роспотребнадзора с проверками нагрянули в донские школы для того, чтобы выяснить - насколько они готовы к новому учебному году.

Чтобы улучшить санитарно-техническое состояние помещений и условия обучения учеников, некоторым образовательным учреждения Ростовской области были выданы предписания. Например, провести ремонт в классах, спортзалах и туалетах. Или же закупить новую мебель для учеников, заменить перегоревшие лампы или подготовить к работе пищеблоки, а персоналу - провести медосмотры.

В итоге, в 166 школах уже сделан ремонт помещений, в 45-ти - закуплено дополнительное технологическое оборудование, почти в ста – кухонная посуда, а бактерицидные установки купили в 32 школах.

При этом, как рассказали в Управлении, были и такие, кто не выполнил предписания. В суды были направлены 22 протокола. А по пяти административным делам приняты решения о назначении штрафов.

Кроме того, санитарные врачи - учитывая ситуацию с коронавирусом в регионе - смотрят еще и на то, как будет организована работа «утреннего фильтра» с обязательной термометрией, есть ли запас дезинфицирующих средств для уборки, антисептиков для рук и в достаточном ли количестве имеются приборы для обеззараживания воздуха, а также хватит ли масок и перчаток для персонала пищеблоков.