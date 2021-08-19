Ростовчанина Сергея Татарченко ищут неделю

Мужчина пропал неделю назад. Фото: Лиза Алерт Юг.

В Ростове-на-Дону ищут мужчину, который пропал почти неделю назад. Об этом рассказали волонтеры, которые опубликовали фотографию пропавшего Сергея Татарченко.

- В день исчезновения он был одет в белую футболку, черные шорты с белыми лампасами, черные шлепки, - рассказали специалисты поискового отряда, занимающиеся его поисками. - Рост мужчины - 198 сантиметров, он среднего телосложения, брит налысо, глаза карие. Из особых примет - татуировки на теле.

В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет. Если вы что-то знаете о местонахожднии Сергея Валерьевича, не проходите мимо чужой беды, а позвоните по номерам телефонов, указанным ниже.

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