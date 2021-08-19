Две библиотеки Ростова победили в конкурсе нацпроекта «Культура»

Теперь обе библиотеки станут модельными. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

Две библиотеки Ростова - имени Крупской и Ленина - победили в конкурсе национального проекта «Культура». Этим учреждениям на оснащение и модернизацию из федеральной казны выделили по 5 и 10 млн рублей соответственно, сообщил в Instagram Алексей Логвиненко.

- Благодаря нацпроекту обе библиотеки станут модельными - образцовыми, оснащёнными современным оборудованием. Мы тоже внесли свою лепту в их модернизацию - направили из местного бюджета средства на капремонт зданий и обеспечение книжных фондов, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации пояснил, что в детской библиотеке имени Ленина в прошлом году уже провели ремонт. Тогда на это потратили 2,2 млн руб. Также сейчас завершают обновление библиотеки имени Крупской. На эти цели определили 5,1 млн руб. Все работы на объектах должны завершить в ноябре 2021 года.

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