Жительница Гуково стащила 350 килограммов чугунных слитков

Злоумышленницу удалось задержать по горячим следам. Фото: УТ МВД России по СКФО.

В Ростовской области неизвестные злоумышленники стащили 350 килограммов чугунных слитков. Инцидент произошел на территории железнодорожной станции Новочеркасск.

- Из полувагона грузового поезда пропали 36 чугунных слитков, - рассказали в Управлении на транспорте МВД России по региону. - Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать злоумышленницу. Ею оказалась жительница соседнего города Гуково. Женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за похожее преступление. На этот раз она утащила 350 граммов металла.

В отношении дамочки возбудили уголовное дело по статье "Кража". Если дело дойдет до суда, а дончанку признают виновной, ближайшие несколько лет она может провести в местах не столь отдаленных.