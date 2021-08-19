В «Городки» сыграли осужденные женской колонии

Турнир прошел в исправительном учреждении Азова. Фото: пресс-служба ГУФСИН по РО.

В одной из исправительных колоний Ростовской области прошло необычное состязание. Здесь играли в «Городки». Как оказалось, неспроста. В четверг, 19 августа, отмечается День городошного спорта. Именно поэтому в Азовской женской колонии был организован специфический турнир.

- Перед началом турнира с участниками провели теоретический экскурс по городошному спорту, рассказали об истории появления игры, правилах и условиях проведения, - рассказали в пресс-службе регионального ГУФСИН. - Во время самой игры, участницы состязаний получили не только оздоровительную пользу для своей общей физической формы, но и заряд позитивных эмоций и впечатлений.

В ведомстве рассказали, что игра в «Городки», в последнее время, набирает все большую популярность среди осужденных исправительных учреждений Дона, в виду того, что играть в нее могут люди самых разных возрастов, она не требует специальной спортивной подготовки, у нее понятные и простые правила и приносит несомненную пользу общему физическому состоянию здоровья игрокам.

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