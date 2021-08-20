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Общество20 августа 2021 8:30

Городские власти отклонили протест прокуратуры по застройке левого берега

Мэрии планирует сделать Левобережье интересным для бизнеса
Виктория НИКИТИНАВиктория НИКИТИНА
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В Ростове застроят левый берег

В Ростове застроят левый берег

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовским властям удалось отклонить протест, высказанный прокуратурой и касающийся застройки Левого берега Дона. Об этом сообщили на прошедшем седьмом заседании городской Думы.

Эта история тянется с весны, на тот момент чиновниками была одобрена застройка территории возле стадиона «Ростов-Арена». Но донская прокуратура выступала против этого решения. Причиной для этого являлось то, что земли нужно было бы перевести из одной категории в другую для возможного строительства. Кроме того, надзорное ведомство всеми силами пыталось не допустить уничтожения растений.

Власти успокоили правоохранителей, заявив, что деревья обязательно останутся на положенном месте, а территорию попросту хотят сделать более привлекательной для бизнеса. В результате представители Думы отклонили протест.

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