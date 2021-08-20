Городские власти отклонили протест прокуратуры по застройке левого берега

В Ростове застроят левый берег Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовским властям удалось отклонить протест, высказанный прокуратурой и касающийся застройки Левого берега Дона. Об этом сообщили на прошедшем седьмом заседании городской Думы.

Эта история тянется с весны, на тот момент чиновниками была одобрена застройка территории возле стадиона «Ростов-Арена». Но донская прокуратура выступала против этого решения. Причиной для этого являлось то, что земли нужно было бы перевести из одной категории в другую для возможного строительства. Кроме того, надзорное ведомство всеми силами пыталось не допустить уничтожения растений.

Власти успокоили правоохранителей, заявив, что деревья обязательно останутся на положенном месте, а территорию попросту хотят сделать более привлекательной для бизнеса. В результате представители Думы отклонили протест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жилые дома, бассейн и современный микрорайон: что построят на левом берегу Дона.

В Ростове началась подготовка документации по проекту планировки и межевания территории рядом с «Ростов Ареной».