Остались без добычи: мешки с раками изъяли у двоих браконьеров в Ростовской области

Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО

В Ростовской области шесть мешков с раками пытались увезти домой браконьеры, но их поймали с поличным. Теперь двоим мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы. Об этом сегодня, 20 августа, рассказали в пресс-службе транспортной полиции.

Всего у нарушителей при себе было 3600 штук раков. Также правоохранители изъяли лодку с подвесным мотором, ловушки и навигационный прибор с координатами мест добычи. Подозреваемых задержали в акватории Пролетарского водохранилища на реке Козинка.

- Сумма ущерба составила более 400 тысяч рублей. Уже возбуждено уголовное дело. Статья - «Незаконный вылов водных биоресурсов, - прокомментировали в УТ МВД России по СКФО.

Похожий случай произошел в начале июля этого года. Тогда задержали двоих мужчин с уловом на 900 тысяч рублей.

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Добычу нарушителя оценили в 500 тысяч рублей. После такого ущерба завели два административных дела (подробности)