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Происшествия20 августа 2021 12:13

В Ростовской области скончались еще 28 пациентов с COVID-19

Речь идет о 18 женщинах и 10 мужчинах
Ангелина СКИБА
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Лечение в стационарах сейчас получают 4206 пациентов

Лечение в стационарах сейчас получают 4206 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области к утру 20 августа власти сообщили еще о 28 умерших с COVID-19. Информацию опубликовали на сайте донского правительства.

Речь идет о 18 женщинах в возрасте от 53 до 86 лет, а также о 10 мужчинах от 51 года до 94 лет. Также известно, что у всех пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Всего жертвами коронавируса на Дону оказались уже 5689 человек.

Лечение в стационарах сейчас получают 4206 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 47 человек, на неинвазивной ИВЛ - 393. Кроме того, за сутки подтвердили еще 489 новых случаев заболевания COVID-19.

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