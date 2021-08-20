В ДГТУ стартует обучение по программе «Женщина-лидер»

Фото: ДГТУ

2 сентября в Ростове-на-Дону начнутся учебные занятия в рамках региональной образовательной программы «Женщина-лидер», первыми слушателями которой станут 150 представительниц восьми регионов Южного федерального округа.

Она является пилотным проектом одноименной федеральной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». И проводится совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации ФС РФ и в южном регионе реализуется в партнерстве с Донским государственным техническим университетом.

Цель обучения – развитие лидерских компетенций, которые необходимы для успешного личностного и профессионального роста. Одним из важных направлений программы станет социальное проектирование – создание и реализация проектов, которые направлены на решение социально значимых вопросов и помощь людям.

Как рассказали в опорном вузе, на Юге России образовательная программа будет состоять из четырех модулей – это 12 недель интенсивной работы в формате вебинаров, экспертных сессий, мастермайнд-сессий, практических занятий, командной и индивидуальной работы в смешанном формате – офлайн и онлайн.

Средний возраст участниц первого потока– 35–40 лет. Это руководители коммерческих компаний, общественных и государственных организаций, собственники предприятий, представители власти, вузовского сообщества и науки, заинтересованные в активной работе над разработкой и реализацией социальных проектов, нацеленных на улучшение жизни в регионе. При этом опыт руководящей работы у них более двух лет.

– Все участницы образовательной программы «Женщина-лидер» будут работать в мини-группах от 5 до 7 человек», – прокомментировала проректор по перспективным программам и устойчивому развитию ДГТУ, суперфиналист конкурса управленцев «Лидеры России» 2020 года Иннесса Ефременко. - Каждую будет сопровождать один из восьми тщательно подобранных кураторов. Все они – высококвалифицированные и сертифицированные коучи. Задача кураторов – помогать участницам разрабатывать и представлять их социальные проекты. По окончании образовательной программы участники получат удостоверения о повышении квалификации от ДГТУ и Мастерской управления «Сенеж».

НАША СПРАВКА

Образовательная программа «Женщина-лидер» реализуется с осени 2020 года. О ее старте заявила Председатель Совета Федерации ФС РФ, наставник конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко. Слушателями двух потоков программы стали 284 человека, они разработали и запустили 51 социальный проект. Некоторые из них будут представлены в рамках Евразийского женского форума, который состоится в Санкт-Петербурге 13-15 октября 2021 года, и на предваряющей его российской региональной неделе.