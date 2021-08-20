22 августа телебашня и стадион Ростова окрасятся в цвета российского триколора

«Ростов Арену» триколор будет украшать на полтора часа больше, с 21 до 24 часов. Фото: сайт правительства РО

22 августа в честь дня Государственного флага башня телецентра и медиа-фасад главного стадиона донской столицы окрасятся в цвета триколора. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Бело-сине-красным символы Ростова засияют вечером. Полюбоваться на телебашню в праздничных огнях можно будет с 20 до 23 часов. «Ростов Арену» триколор будет украшать на полтора часа больше, с 21 до 24 часов.

Кроме этой акции на Дону проведут выставки, викторины, квесты и лекции. Так, например, в художественном музее Таганрога устроят мини-флешмоб. Его участниками смогут стать все желающие - каждый должен будет оставить свой флажок на карте России. А в Ростовском музее краеведения 22 августа проведут лекцию об история российского флага. Посетители узнают о его символическом и историческом значении.

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