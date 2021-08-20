Жителю Ростовской области грозит срок за смертельную драку с поножовщиной

Материалы дела уже передали в суд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

39-летнего жителя Егорлыкского района подозревают в жестоком убийстве. Материалы дела уже передали в суд. Об этом сегодня, 20 августа, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, подозреваемый совершил нападение в станице Егорлыкской в декабре 2020 года. Он был в гостях у 56-летнего знакомого. Выпивали горячительное. В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора.

Гость решил не выяснять долго причины конфликта и пустил в ход кулаки. После это он схватил нож и ударил обидчика 47 раз, бил без разбора. Пострадавший умер от ран на месте.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Какой приговор вынесет суд, неизвестно. Однако по статье «Убийство» ему грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.

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